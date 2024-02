Ny eier vurderer å rive Old Trafford: – Har ikke standarden man forventer av Manchester United

Det kom fram i Ratcliffes første runde med intervjuer etter at han tidligere i uken tok over 27,7 prosent av aksjene i United. Investeringen gir milliardæren full sportslig kontroll og en betydelig stemme i andre saker.

71-åringen har vært supporter av klubben siden han var ung. Han håper å kunne løfte den etter et tøft tiår.

– Det er to nøkkelområder vi skal ta fatt på. Det ene handler om prestasjoner på banen. Det er alltid en viktig prioritet i Manchester United. Det andre store problemet er stadionets tilstand, sier Ratcliffe.

Old Trafford har en kapasitet på over 74.000 tilskuere og er den største klubbarenaen i engelsk fotball. Over tid er den blitt nedslitt og umoderne.

– Det er et imponerende stadion og det nest største i England etter Wembley, men det har ikke standarden man forventer av Manchester United. Kanskje var det sånn for 20 år siden, påpeker Ratcliffe.

Vil ha verdensklasse

I godt over 100 år har Old Trafford vært Uniteds hjemmebane.

– Vi er nødt til å se på stadionets framtid. Det er to veier å gå. Vi kan renovere eller bygge helt nytt. Det ser vi på i øyeblikket.

Ratcliffe går langt i markere at han foretrekker å rive dagens anlegg og føre opp et nytt like i nærheten.

– Det vil kunne bli et stadion i verdensklasse, der man kan legge Englands kamper og spille finaler i FA-cupen og Champions League. Det vil kunne tjene Nord-England.

– Å renovere vil ta lenger tid og bli mer komplisert. Da må man bygge over jernbanen som går forbi, og det vil bli ganske dyrt, utdyper Ratcliffe.

Skal endre kulturen

Manchester United står med flest engelske ligatitler (20), men har ikke vunnet Premier League siden Alex Ferguson ga seg som manager i 2013.

– Jeg mener det er den største og mest kjente klubben i verden. Og da bør den også spille den beste fotballen, sier Ratcliffe.

Han anslår at det vil ta minst to-tre år å forandre klubbkulturen.

– Ingen har vært suksessfulle i Manchester United-miljøet de siste elleve årene. Det sier meg at noe er galt. Det vil ikke være konstruktivt av meg å skylde på noen, men det er fakta.

Manchester United har vært majoritetseid av den amerikanske Glazer-familien siden 2005. De har siden starten vært svært upopulære blant fansen.

