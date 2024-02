Molde knuste Legia Warszawa og lekte seg videre i conferenceligaen

Blåtrøyene hadde med seg 3-2 fra det første oppgjøret i Romsdal sist uke. Dermed var det i aller høyeste grad spenning i kampen om avansement til åttedelsfinale i turneringen.

To tidlige scoringer signert Fredrik Gulbrandsen og Eirik Hestad sørget imidlertid for at Molde raskt kunne senke skuldrene i den polske hovedstaden. Med en halv omgang igjen sementerte Gulbrandsen avansementet da han scoret 3-0 og sørget for 6-2 sammenlagt.

– Akkurat nå er Molde i ferd med å skrive en heltehistorie, utbrøt Viaplay-ekspert Lars Tjærnås etter at Gulbrandsen scoret gjestenes tredje for kvelden.

Delaktig i seieren var også sisteskanse Oliver Petersen, som på tampen av den første omgangen vartet opp med en gnistrende redning på en stor Legia-sjanse.

En rekke storlag kan ende opp som Moldes neste motstander i turneringen, deriblant Fenerbahce, Aston Villa eller Glimts overmenn Ajax. Trekningen finner sted i franske Nyon tidlig fredag ettermiddag.

Tidlig nettsus

Allerede etter ett minutt fikk Fredrik Gulbrandsen en særdeles enkel jobb med å sende blåtrøyene foran.

Da 20 minutter var unnagjort sendte Markus Kaasa en markkryper i stolpen. I kjølvannet av metalltreffet fant Magnus Wolff Eikrem lagkamerat Eirik Hestad inne i boksen, og sistnevnte styrte inn Moldes andre.

– Det var bare å sette fram en fot og håpe at den gikk i mål. Den var fin den. Vi startet veldig på framfoten, før vi detter litt tilbake. Vi må bli flinkere til å ha lengre angrep, sa Hestad til Viaplay om målet.

– Lurer på om det er filmtriks

På overtid av første omgang kunne vertene tenne gnisten i kampen om avansement, men Moldes sisteskanse Petersen stanset en stor Legia-sjanse med en glimrende redning.

– Det er en av de villere redningene jeg har sett på lang, lang tid. Jeg lurer nesten på om det er filmtriks. Det er mektig, skrøt Tjærnås.

Med en halv omgang igjen fjernet Gulbrandsen all tvil da han scoret 3-0 for gjestene.

Molde endte på en skuffende 5.-plass i eliteserien sist sesong, men blåtrøyene avsluttet likevel året på best mulig vis da Bodø/Glimt ble slått 1-0 i cupfinalen på Ullevaal.

