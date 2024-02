Høgmo spent foran J-ligadebuten: – Kan nesten ikke vente

– Jeg ønsker alltid at jeg hadde mer tid, men jeg har gjort det beste ut av tiden vi har hatt sammen. Vi hadde en veldig god treningsleir på Okinawa, og spillkonseptet vårt gjennomsyrer treningene. Jeg føler at vi har framgang, og jeg kan nesten ikke vente med å komme i gang, sa han på onsdagens pressekonferanse, gjengitt på klubbens nettsted.

Hans pedagogiske tilnærming har vakt oppmerksomhet i Japan, også hans bruk av yoga og mindfulness i arbeidet med spillerne.

– Jeg var spent på hvordan det ville gå her i Japan, men alle gjennomførte med 100 prosent konsentrasjon. Man kan bedre konsentrasjon og oppmerksomhet, og man lærer også å se seg selv fra et fugleperspektiv, sa Høgmo om yogaøvelsene under en pressekonferanse tidligere i måneden.

Gode tolker

I Marius Høibråten og Ola Solbakken har Høgmo to norske spillere i troppen. Der er også svenske Samuel Gustafson og danske Alexander Scholz, men de fleste er japanere. Kommunikasjonen går mest i engelsk, men Høgmo skryter av tolkene.

– Jeg var spent før jeg kom hit, men med så dyktige tolker har det ikke vært problemer, sier han.

Troppen var samlet på Okinawa i tre uker som ledd i sesongoppkjøringen og jobbet intenst med måten Høgmo ønsker å spille på.

Ekskludert

Laget ble nummer fire i J-ligaen i fjor og kvalifiserte seg ikke til den asiatiske mesterligaen. Det blir bare serie og ligacup for Høgmos lag i år. Klubben er nemlig ekskludert fra årets utgave av den japanske cupen, som klubben har vunnet åtte ganger.

Årsaken til utelukkelsen er at tilhengere stormet banen og oppførte seg voldelig etter at klubben ble slått ut i åttedelsfinalen i fjor. Det er første gang en klubb straffes så hardt for tilskuernes handlinger.

Etter serieåpningen på den splitter nye arenaen i Hiroshima fredag blir det hjemmeåpning 3. mars på praktfulle Saitama stadion, der det ble spilt VM-semifinale i 2002. Motstander da er Tokyo Verdy.

