The Athletic: Shaw mister resten av United-sesongen

Det velinformerte nettstedet skriver at omfanget ble klart etter en sjekk av skaden han pådro seg i Uniteds 2-1-seier over Luton sist helg. Han måtte der byttes ut like før pause.

Et avbrekk på tolv uker vil bety at sesongen er over for Shaw. I tillegg kan det koste ham en plass i Englands tropp til sommerens fotball-EM.

Daily Mail erfarer også at Shaw er ute lenge.

28-åringen var usikker før søndagens kamp, men Manchester United-manager Erik ten Hag valgte likevel å bruke ham fra start. Nå mangler han en rendyrket venstreback i stallen.

Tyrell Malacia har fortsatt til gode å spille denne sesongen. Nederlenderen har vært gjennom to kneoperasjoner, mens lånet av Sergio Reguilón ble avsluttet i januarvinduet.

Uniteds neste kamp er hjemme mot Fulham lørdag.

