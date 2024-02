Ratcliffe skal få skikk på systemet i United: – Det er ikke bra for øyeblikket

Ratcliffes oppkjøp av 27,7 prosent av aksjene i den engelske storklubben ble formalisert tirsdag. Han har samtidig fått kontroll over alt fotballrelatert i United.

I et intervju med den belgiske avisen De Tijd sier Ratcliffe at klubben må gjennom en forvandling om de igjen skal kjempe med de beste. The Guardian har gjengitt uttalelsene.

– Vi må se på organisasjonen i klubben, for den er ikke bra for øyeblikket. Se på hovedtreneren (Erik ten Hag) for eksempel. Han må rapportere direkte til direktøren. Slikt er ikke mulig i moderne fotball lengre, sier Ratcliffe.

I januar hentet klubben Omar Berrada som ny administrerende direktør. Han kom fra byrival Manchester City. Ansettelsen ble omtalt som det første skikkelige grepet Ratcliffe tok etter inntoget på Old Trafford.

– Vi må forsikre oss om at de rette folkene kommer inn i de rette rollene i klubben. Alle i lederposisjonene må være verdensklasse. I tillegg er det viktig å ha et positivt og vennskapelig miljø, sier Ratcliffe videre.

I tillegg til Berrada har Dave Brailsford og Jean-Claude Blanc kommet inn i ledergruppen i klubben.

