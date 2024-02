Liverpool vendte til seier over Luton og holder unna på tabelltopp

Det var to dødballmål som avgjorde. Lagkaptein Virgil van Dijk nikket inn et hjørnespark fra Alexis Mac Allister i det 56. minutt, og to minutter senere leverte Mac Allister en ny assist etter innkast. Hans knallharde innlegg gikk inn via pannen til Cody Gakpo.

Luis Diaz kom også på scoringslista i det 71. minutt, etter å ha misset sjanse etter sjanse tidligere i kampen. I siste minutt scoret også Harvey Elliott, i sin 100. kamp for Liverpool.

Seieren betyr at laget fortsatt er ligaleder når laget går ut på Wembley for å møte Chelsea i ligacupfinalen søndag.

Manchester City og Arsenal spiller sine kamper i 26. serierunde lørdag, men de kan i beste fall være ett og to poeng bak Liverpool.

Vasset i sjanser

Jürgen Klopps skadereduserte lag presset som ventet Luton tilbake fra start og skapte mange farlige situasjoner. Diaz hadde seks avslutninger i løpet av de første 35 minuttene, noen av dem store sjanser, men fikk ballen mellom stengene bare en gang.

Diaz misset to gode sjanser bare i de fem første minuttene, men et Luton-lag i desperat poengnød ventet ikke lenge med å vise sine alvorlige hensikter.

I det 12. minutt tok laget ledelsen ved Chiedozie Ogbene etter et innkast, noen gode prestasjoner og en mindre imponerende inngripen av Liverpool-keeper Caoimhin Kelleher.

Tahith Chong spilte vegg med Cauley Woodrow og stormet inn i feltet fra siden. Kelleher stilte seg litt for langt fra stolpen. Han fikk beinet på skuddet, men sendte bare ballen i en bue mot lengste stolpe, der Ogbene holdt seg foran Joe Gomez og nikket i mål.

Sju forrykende minutter

Liverpool dominerte den første omgangen, men etter pause ble trykket raskt uimotståelig. Conor Bradley spilte i det 51. minutt fram Diaz til nok en sjanse. Colombianeren traff mål, men Teden Mengi reddet på streken.

Sekunder senere skjøt Diaz ballen i armen til Gabriel Osho. Liverpool skrek etter straffe, men armen var inntil kroppen, og både dommer og VAR frikjente.

Keeper Thomas Kaminski rakk en kjemperedning på et Gakpo-skudd før van Dijk rev seg løs fra markeringene og nikket inn 1-1.

Kaminski sto for nok en spektakulær redning på et Bradley-skudd som endret retning før Gakpo gjorde 2-1, og litt etter var målvakten igjen strålende da han reddet en ny van Dijk-nikk. Liverpool fikk to mål og fem kjempesjanser på sju forrykende minutter.

Diaz fikk sin scoring etter at innbytter Andy Robertson vant ballen høyt på banen og spilte ham fram i feltet, og Elliott satte punktum da han hogg til på en dårlig klarering.

