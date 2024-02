Tuchel i hardt vær: – Tviler på at tapet vil dempe diskusjonen

– Jeg tviler på at dette (tapet mot Bochum søndag) vil dempe diskusjonen. Jeg føler det har pågått hele sesongen, også når vi har vunnet kamper, sa Tuchel til mediene etter kampen søndag kveld.

Det sier han til tross for at klubbens administrerende direktør Jan-Christian Dreesen offentlig uttrykket sin støtte til den pressede treneren etter at klubben gikk på sitt tredje strake tap.

Dreesen benektet at Tuchels fremtid var usikker og sa at tyskeren «selvsagt» skulle lede laget i helgens kamp mot Leipzig.

Bayern ligger nå hele åtte poeng bak ligaleder Bayer Leverkusen som de tapte 0-3 for. Etter det gikk Bayern på et mesterligatap mot Lazio før nok et tap i Bundesliga mot Bochum.

Den tyske storheten ligger an til å gå sin første sesong uten trofé på en årrekke. De røk ut av den tyske cupen etter å ha gått på et ydmykende tap mot tredjedivisjonslaget, Saarbrücken.

Les også: Upamecano utvist i Bayerns tredje strake tap – presset på Tuchel øker