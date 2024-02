Roy Hodgson ferdig som manager i Premier League-klubben Crystal Palace

London-klubben bekrefter beslutningen i sine mediekanaler mandag. Den kommer etter dager med spekulasjoner i mediene om at Hodgson ville få sparken.

– Denne klubben er veldig spesiell og har vært en stor del av mitt fotballiv. Jeg forstår at klubben må tenke framover på dette tidspunktet, og derfor har jeg bestemt meg for å tre til side, sier Hodgson.

Torsdag opplyste Palace at 76 år gamle Hodgson ble syk på trening og måtte sendes til sykehus.

Grepet med å erstatte Hodgson som manager kommer samtidig som nedrykksstreken i Premier League rykker stadig nærmere for Palace.

Svak form

Hodgson hadde opprinnelig kontrakt ut inneværende sesong. Ringreven gjorde i fjor vår comeback som Palace-sjef og styrte laget ut av trøbbel, men de siste månedene har det lugget veldig.

Tre seirer på de siste 17 ligakampene gjør at klubben kun er fem poeng foran Everton på nedrykksplass. Hodgson sa så sent som mandag for en uke siden at han føler seg trygg på at han kunne ha ledet klubben til nok en sesong på øverste nivå.

– Jeg er ikke bekymret for å rykke ned. I øyeblikket spiller vi uten tre av våre fire mest erfarne kvalitetsspillere, men de vil ikke være ute resten av sesongen, sa engelskmannen til BBC etter 1-3-tapet for Chelsea.

– Vi har skadeproblemer og noen unge spillere som prøver å passe inn. Jeg håper fansen er realistiske, la Hodgson til.

Eldste trener

Hodgson er med god margin tidenes eldste Premier League-manager. Han ledet også Crystal Palace i årene 2017 til 2021.

Allerede i 1976 startet Hodgson karrieren som hovedtrener. På første forsøk ledet han Halmstad til serietittelen i Sverige. Senere gikk veien til en bråte klubb- og landslagsjobber.

Blant annet trente han Viking mellom 2004 og 2006. Hodgson har også vært manager for Liverpool (2010-11) og England (2012-16).

