Newcastle-direktør fritatt arbeidsplikt – kobles til Manchester United

I en uttalelse på sin nettside bekrefter Newcastle 52-åringens valg om å tre til side. Han er enn så lenge underlagt en karantene som hindrer ham fra å ta en annen jobb, melder The Athletic og The Guardian.

– Vi er naturligvis veldig lei oss for at Dan har valgt å forlate klubben. Prosessen med å erstatte ham starter øyeblikkelig, sier Newcastle-topp Darren Eales.

The Guardian skrev tidligere mandag at det i Ashworths kontrakt ligger en klausul som hindrer ham fra å ta en annen jobb før 2026.

Mandagens utvikling kommer etter at Ashworth i helgen skal ha gitt beskjed om at han ønsker å forlate klubben til fordel for Manchester United. Britiske medier hevder Newcastle har bedt om en heftig pengesum for å løse ham fra kontrakten.

– Vi takker Dan for hans arbeid for klubben og ønsker ham og hans familie det beste for fremtiden, fortsetter Eales.

Les også: Ratcliffes oppkjøp i Manchester United godkjent av Premier League