Lewandowski-straffespark reddet Barcelona sju minutter på overtid

Avgjørelsen kom på et straffespark i det 97. minutt. Lewandowski gjorde begge Barcelonas mål i bortekampen i Vigo.

Polakken bommet først på straffen, men fikk ta den om igjen siden Celtas keeper ikke hadde minst en fot på streken.

Rett før pause tok Lewandowski gjestene i føringen, men Celta slo tilbake få minutter ut i 2.-omgangen. Det sørget Iago Aspas for med et skudd som endret retning og satte Barcelonas keeper Marc-Andre ter Stegen ut av spill.

For en snau uke siden ble de regjerende La Liga-mesterne holdt til 3-3 hjemme mot Granada. Lørdag var de svært nære nok et poengtap mot et bunnlag.

Overtidsseieren tok Barcelona opp i 54 poeng og en liten luke til tabellfirer Atlético Madrid. Det er sju poeng opp til serieleder Real Madrid, som har én kamp mindre spilt.

Jørgen Strand Larsen startet i Celta-angrepet og spilte 85 minutter. Nordmannens lag er kun tre poeng over nedrykksstreken.

