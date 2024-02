Arsenal-kvinnene banket Manchester United foran rekordpublikum

For første gang var klubbens Premier League-stadion i Nord-London utsolgt til et oppgjør i superligaen. Oppmøtet stoppet på 60.160.

Arsenal hadde også ligaens tidligere bestenotering (59.042). Den ble satt mot by- og tittelrival Chelsea i desember.

Det sto 3-0 til Arsenal allerede etter første omgang. Et selvmål fra Geyse samt scoringene til Cloé Lacasse og Kim Little (straffe) sørget for det.

Manchester United fikk inn en redusering helt på tampen.

Frida Maanum slapp til fra Arsenal-benken det siste kvarteret, mens Lisa Naalsund spilte 70 minutter for United.

Seieren gjør at Arsenal fortsatt henger med i gullstriden. Laget er tre poeng bak Chelsea på tabelltoppen etter 14 runder.