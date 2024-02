Supertalentet Gaupset inn i landslaget i Graingers første tropp: – Et privilegium å ta henne ut

Gaupset har storspilt for Brann i mesterligaen. Hun har ikke tidligere spilt landslagsfotball over J19-nivå.

– Det er spennende å se de unge spillerne vi har. Hun er en av de spillerne. Jeg har sett mesterligakampene og også snakket med henne. Hun er en veldig moden, ung spiller. Det er spennende å ha henne med her, sa Grainger.

– Vi ønsker å planlegge utviklingen hennes nøye. Vi skal gi henne de beste mulighetene til å representere dette landet i lang tid. Så det er et privilegium for meg å kunne gi henne denne sjansen, fortsatte hun.

Grainger ble hentet inn som ny landslagssjef i fjor høst. Leif Gunnar Smerud hadde da ledet laget på midlertidig basis etter at Hege Riise ga seg i kjølvannet av Norges svake VM-innsats.

41-årige Grainger hadde trent Wales siden 2021 da hun fikk Norge-jobben. Kontrakten hennes løper til 2026, med automatisk forlengelse om Norge skulle nå VM-sluttspillet i 2027.

Kort tid

Grainger sa fredag følgende om endringene hun akter å gjøre for å løfte det norske laget:

– Det dere kan forvente er at vi skal fokusere på styrkene som er i denne troppen. Vi vinner kamper ved at våre beste spillere kommer i gode posisjoner.

Hun er ikke bekymret for at det blir dårlig med tid til forberedelser, all den tid kampene mot Kroatia kommer raskt på.

– Den korte tiden er noe jeg er veldig vant til. Som landslagssjef får du vanligvis to treninger før kamp. Det er en normal prosess for meg. Jeg liker forberedelsesfasen. For meg handler det om å sørge for at laget presterer i de to kampene, sa Grainger.

Hun bekreftet å ha hatt samtaler med kapteinsteamet og andre nøkkelpersoner inn mot den kommende samlingen. Hun har besøkt spillerne i Chelsea, Barcelona og Lyon.

– Vi har hatt noen gode samtaler. Jeg gleder meg til å planlegge de kommende kampene og se hva spillerne gjør på banen, sa Grainger.

Få endringer

Troppen som ble tatt ut fredag er noe nær identisk med den siste Smerud tok ut i fjor høst. Ved siden av Gaupset er Guro Reiten tilbake. Hun sto over sist med skade.

Anne Jøsendal og Cathinka Tandberg er ute av troppen denne gangen.

Roma-proffen Emilie Haavi er heller ikke tatt ut i Graingers første landslagstropp. Hun har vært meget god i klubblaget, men har ikke vært i landslagstroppen siden fjorårets VM i Australia og New Zealand.

To omspillskamper mot Kroatia i nasjonsligaen venter for de norske jentene i tiden som kommer. Bortekampen spilles 23. februar, mens returoppgjør går i Stavanger 27. februar.

Graingers mannskap må gå seirende ut av duellen for å unngå nedrykk til nivå B.

Den norske troppen ser slik ut:

Målvakter: Aurora Mikalsen (Brann), Cecilie Fiskerstrand (LSK Kvinner), Guro Pettersen (Werder Bremen).

Backer: Tuva Hansen (Bayern München), Guro Bergsvand (Brighton), Maren Mjelde (Chelsea), Thea Bjelde (Vålerenga), Marit Bratberg Lund (Brann), Mathilde Harviken (Rosenborg), Maria Thorisdottir (Brighton).

Midtbanespillere: Ingrid Syrstad Engen (Barcelona), Vilde Bøe Risa (Atlético Madrid), Karina Sævik (Vålerenga), Lisa Naalsund (Manchester U.), Frida Maanum (Arsenal), Justine Kiuelland (Brann), Guro Reiten (Chelsea), Elisabeth Terland (Brighton), Signe Gaupset (Brann).

Spisser: Caroline Graham Hansen (Barcelona), Sophie Roman Haug (Liverpool), Celin Bizet Ildhusøy (Tottenham), Ada Hegerberg (Lyon).