Odd-kapteinen i toppen av gjev liste – blant verdens mest lojale

Det er det anerkjente forskningssenteret Cies i Sveits som har utarbeidet listen over de mest lojale klubbspillerne på tvers av 60 ligaer rundt om i verden.

Den russiske keeperen Igor Akinfejev topper listen. Han har voktet målet for CSKA Moskva i 21 år. Ikke langt bak følger Hagen, som forlenget Odd-kontrakten i oktober og snart går løs på sin 19. sesong i den hvite trøya.

Rizvan Utsjev i Akhmat Groznij og Ali Khaseif i Al-Jazira har begge spilt 19 år for sine klubber, og duoen kommer også foran Odd-kapteinen.

Hagens trofasthet til klubben sin hører til sjeldenhetene i dagens fotball. Men det finnes også store fotballnavn høyt oppe på Cies' liste. Blant dem er Thomas Müller (16 sesonger i Bayern München), Koke (15 sesonger i Atlético Madrid) og Athletic-duoen Iker Muniain og Oscar de Marcos (15 sesonger).

Lars-Christopher Vilsvik (35) deler 46.-plassen på lista med sine 14 fulle sesonger for Strømsgodset. For øvrig er Ulrik Saltnes (12 sesonger i Bodø/Glimt) inne på lista, som omfatter rett i overkant av 100 navn.

Oversikten gjelder sammenhengende tid i én og samme klubb. Det betyr at en spiller med for eksempel to åtteårsperioder i en klubb ikke ville vært en del av listen.