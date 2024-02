Fikk sparken som landslagssjef

Et rådgivende organ ba tidligere i uken forbundet om å gi tyskeren sparken. Dette skjedde etter at laget tapte semifinalen i asiamesterskapet mot Jordan i forrige uke.

Anbefalingen er nå tatt til følge.

– KFA (det sørkoreanske forbundet) har besluttet å bytte ut hovedtreneren etter en helhetlig vurdering, heter det i uttalelsen

Klinsmann tok over som sørkoreansk landslagstrener for et snaut år siden. Kontrakten hans strakte seg i utgangspunktet til etter VM-sluttspillet i 2026.

Klinsmann hadde en stor spillerkarriere og vant blant annet VM med hjemlandet i 1990 og EM i 1996. Han ble to ganger kåret til Tyskland fremste spiller.

Etter karriereslutt i 2004 har han hatt flere trenerjobber med blandet suksess. Han ble Tyskland-trener like etter at han la opp, en rolle han forlot to år senere etter å ha ledet laget til VM-bronse. I tillegg har han vært trener for Bayern München, USAs herrelandslag og Hertha Berlin.