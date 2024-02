Bobb-perle ble månedens mål i Pemier League

Det er ligaen selv som opplyser om utfallet av kåringen fredag.

Bobb ble matchvinner mot Newcastle da han elegant tok ned en pasning fra Kevin De Bruyne og lurte vertenes keeper med en elegant tofotsfinte, før han satte ballen i mål.

Målet sikret City en viktig 3-2-seier. Scoringen var Bobbs første i ligaen for de lyseblå.

Bobb-perlen er tidligere kåret til månedens mål i januar av egen klubb.

Nordmannen har fått stadig med spilletid for City gjennom sesongen. Han har scoret to ganger og bidratt med to målgivende pasninger for Pep Guardiolas lag.