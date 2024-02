Rådgivende organ ber Sør-Koreas fotballforbund sparke Klinsmann

Klinsmann tok over som sørkoreansk landslagstrener for et snaut år siden. Kontrakten hans strekker seg i utgangspunktet til etter VM-sluttspillet i 2026.

Tyskeren sitter trolig ikke ut kontraktstiden. Ifølge nyhetsbyråene Reuters og AFP anbefaler en komité i landets fotballforbund torsdag å sparke tyskeren. Grunnen skal blant annet være svak innsats i Asiamesterskapet.

Den aktuelle komiteen kommer med råd til styret i forbundet og har ikke anledning til å fatte beslutninger.

Sør-Korea var blant favorittene til å sikre gullet i turneringen, men kom seg ikke til finalen. I semifinalen sa det stopp mot overraskelseslaget Jordan.

Det har også vært intern uro i den sørkoreanske leiren etter mesterskapet. Kaptein Son Heung-min og Lee Kang-in skal ha hatt en fysisk krangel etter turneringsexiten.

Klinsmann hadde en stor spillerkarriere og vant blant annet VM med hjemlandet i 1990 og EM i 1996. Han ble to ganger kåret til Tyskland fremste spiller.

Etter karriereslutt i 2004 har han hatt flere trenerjobber med blandet suksess. Han ble Tyskland-trener like etter at han la opp, en rolle han forlot to år senere etter å ha ledet laget til VM-bronse. I tillegg har han vært trener for Bayern München, USAs herrelandslag og Hertha Berlin.

