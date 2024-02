Palace avlyste pressekonferanse med syk Hodgson – meldes ferdig som manager

En rekke britiske medier, blant dem BBC, melder at Hodgson er ferdig i London-klubben. Klubbledelsen tar grep som følge av at nedrykksstreken i Premier League kommer stadig nærmere.

Eintracht Frankfurt-sjef Oliver Glasner skal være favoritt til å ta over.

Palace skriver i egne kanaler torsdag at den bebudede pressekonferansen med Hodgson er avlyst som følge av at manageren har blitt syk.

Nedrykk bekymrer ikke

Hodgson har kontrakt ut sesongen. 76-åringen gjorde i fjor vår comeback som Palace-sjef og styrte laget ut av trøbbel, men de siste månedene har det lugget veldig.

Tre seirer på de siste 17 ligakampene gjør at klubben kun er fem poeng foran Everton på nedrykksplass. Hodgson sa så sent som mandag at han føler seg trygg på at han kan lede klubben til nok en sesong på øverste nivå.

– Jeg er ikke bekymret for å rykke ned. I øyeblikket spiller vi uten tre av våre fire mest erfarne kvalitetsspillere, men de vil ikke være ute resten av sesongen, sa engelskmannen til BBC etter 1-3-tapet for Chelsea.

– Vi har skadeproblemer og noen unge spillere som prøver å passe inn. Jeg håper fansen er realistiske, la Hodgson til.

Eldstemann

Hodgson er med god margin tidenes eldste Premier League-manager. Han ledet også Crystal Palace i årene 2017 til 2021.

Allerede i 1976 startet Hodgson karrieren som hovedtrener. På første forsøk ledet han Halmstad til serietittelen i Sverige. Senere gikk veien til en bråte klubb- og landslagsjobber.

Blant annet trente han Viking mellom 2004 og 2006. Hodgson har også vært manager for Liverpool (2010-11) og England (2012-16).

Pål Karstensen: Who you gonna call? Roy Hodgson!