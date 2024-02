Molde rotet bort knallsterkt utgangspunkt mot Legia: – Føles ikke som en seier

Det betyr et småvrient utgangspunkt for Molde i returkampen i Polen neste uke. Legia Warszawa er et meget sterkt hjemmelag og slo Aston Villa, AZ og Zrinjski Mostar på eget gress i gruppespillet.

– Det er jævlig surt. Det føles ikke som en seier her og nå, sa Molde-back Kristoffer Haugen til Viaplay etter 3-2-triumfen.

Det kunne nemlig sett så mye bedre ut for Erling Moes menn. Halvveis så Molde ut til å styre mot en klar hjemmeseier.

To tidlige scoringer av Fredrik Gulbrandsen la grunnlaget for det. Legia-forsvaret var «på hæla» i innledningen, og ledelsen ble økt da Markus Kaasa driblet seg fri og satte inn 3-0 etter 23 minutter.

– Jeg synes vi spiller veldig bra. Vi gjør akkurat det vi er blitt enige om, og jeg synes guttene er veldig, veldig klare. Vi slipper oss litt ned mot slutten av omgangen, men når vi har fått en liten pause skal vi komme ut med samme tempo i annen omgang, sa Gulbrandsen til Viaplay i pausen.

Snudde fullstendig

Men det var Legia som skulle sjokkere Molde fra starten av annen omgang. Trener Kosta Runjaic gjorde fire bytter, og gjestene gikk aggressivt til verks og traff med presset sitt.

Det resulterte i to store sjanser ganske raskt. Marco Burch ble stoppet av skulderen til Eirik Haugan på en corner etter 51 minutter, mens Bartosz Kapustka sendte et langskudd i stolpen kort tid etter.

Scoringen satt for gjestene etter 62 minutter. Anders Hagelskjær fikk halvklarert et innlegg, men Josue ladet venstrebeinet for returen og dunket inn 1-3 med et vakkert volleyskudd.

– Vi blir litt feige utover i andre omgang. Vi begynner å gjemme oss og får ikke til de kombinasjonene vi hadde i første. Da får vi en del stygge brudd mot oss, som gjør at de får et par unødvendige mål. Denne kampen hadde vi i vår hule hånd. Men vi leder med ett mål og har et godt utgangspunkt, sa Haugen.

Heftig kjør

Legia fortsatte å kjøre kampen, og Molde-forsvaret fikk problemer igjen. Etter 70 minutter svingte Rafal Augustyniak inn fra høyre, og Juergen Elitim stanget ballen i mål i duell med Martin Linnes ved bakre stolpe.

Molde involverte innbytterbenken tungt i forsøket på å demme opp for Legias offensiv. Sterke spillere som Veton Berisha kom inn og bidro til å unngå flere baklengsmål.

Det betyr at Molde tar med seg en ledelse på ett mål foran den avgjørende kampen i conferenceligaens første cuprunde.