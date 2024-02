Bodø/Glimt sekunder unna ny Europa-bragd – spilte 2-2 mot Ajax i Amsterdam

Det ble en særdeles sur avslutning med to overtidsmål imot for Glimt. Gultrøyene måtte fullføre kampen med ti mann etter at Odin Bjørtuft laget straffespark og ble utvist omtrent idet kampen gikk bikket over til tilleggstiden.

Steven Berghuis ble Ajax-helt da han vippet inn 2-2 seks minutter på overtid etter et massivt press.

Glimt har uansett sikret seg et godt utgangspunkt foran returkampen på hjemmebane, og ikke minst gjort seg bemerket i europeisk fotball nok en gang.

Gultrøyene spilte sin første obligatoriske kamp for sesongen, og enkelte av spillerne så tidvis rustne ut. Men Bodø/Glimt-identiteten var tydelig når gjestene fikk sjansen til å storme framover på overganger.

Briljant danske

En slik overgang ga uttelling allerede etter et kvarters spill på Johan Cruijff Arena. Grønbæk var involvert i forspillet, og det gikk hurtig framover fra Patrick Berg til Jens Petter Hauge. Den hjemvendte Glimt-vingen dro seg inn i banen og serverte en sylskarp stikker til Grønbæk, som kunne vende av en Ajax-forsvarer og sette inn 1-0 med venstrebeinet.

Ajax hadde ballen mye og skapte tidvis farligheter, men slurvet i det defensive spillet. Sondre Sørli fikk en kjempemulighet til å doble ledelsen like før pause da keeper Diant Ramaj spilte ballen rett på ham, men den kom såpass brått at han ikke fikk kontroll over den.

Etter pause fikk Glimt kjørt seg kraftig en periode, men oppofrende forsvarsspill og litt flyt holdt vertene unna scoring. Debutant Kjetil Haug gjorde også sine saker godt i mål.

Litt mot spillets gang ble det 2-0 til gjestene etter drøye timen. Grønbæk gjenvant ballen høyt i banen og vippet den gjennom til Håkon Evjen. Han ble stoppet, men ballen spratt tilbake til Glimts danske, som kunne vri den inn i lengste hjørne med høyrefoten.

Tatt i betraktning at Glimt er utenfor sesong, leverte Kjetil Knutsens menn en kjempekamp i den nederlandske storbyen. Ajax kjempet febrilsk for redusering, men ble stanset gang på gang av iherdige Glimt-spillere.

Etter vel 75 minutter hadde Grønbæk fått nok. Han satte seg ned ved tre anledninger og ble bandasjert rundt låret før han ble fulgt ut av banen og erstattet av Oscar Kapskarmo.

Sent comeback

En annen Glimt-innbytter, Nino Zugelj, fikk et par fine muligheter mot slutten av kampen. Etter 84 minutter var han for uselvisk og rotet bort en stor sjanse da han spilte ballen mot Kapskarmo i stedet for å skyte selv.

Ajax-spiss Brian Brobbey misbrukte for øvrig en gigantmulighet like før det. Han headet utenfor fra fem-seks meter for nesten åpent mål.

Mål skulle det imidlertid bli for vertene. Ajax fikk straffespark da Odin Bjørtuft rev ned Brobbey, og Branco van den Boomen var sikker fra elleve meter. Bjørtuft ble utvist etter en VAR-sjekk, og dermed ble det ekstra slitsomt for gjestene å forsvare seg på tampen.

Så kom også 2-2 langt inn i overtiden da Haug bokset ballen i beina på Berghuis. Brede Moe forsøkte å nå ballen før den havnet i nettet, men rakk det ikke, og dermed seilte den i mål.

For Ajax kan det likevel bli vrient å ta seg videre når de reiser til Bodø og Aspmyra med 2-2 i sekken. Det nederlandske storlaget har hatt en oppsiktsvekkende svak sesong og slet bakover mot gultrøyene.

Returkampen i conferenceligaens 1. cuprunde spilles torsdag i neste uke.