Også FA godkjenner Ratcliffes Manchester United-oppkjøp

Ratcliffes forsøk på å sikre seg en andel på 25 prosent i storklubben synes å være like rundt hjørnet. Den britiske milliardæren har fram til 17. februar med å ferdigstille kjøpet. Bekreftelse av salget kan imidlertid bli kunngjort senere enn det.

I dokumenter til en statlig kommisjon i USA, der United er børsnotert, kommer det fram at Englands fotballforbund (FA) har gitt tommelen opp for at avtalen kan gjennomføres. Godkjennelsen fra Premier League kom tidligere i uken.

Ratcliffe er en av Storbritannias rikeste personer og eier av kjemikaliegiganten Ineos. Han ble enig om en avtale om å kjøpe en minoritetsandel i klubben i desember etter at Glazer-familien hadde lagt klubben ut for salg i 2022.

Ratcliffe betaler rundt 16 milliarder kroner for aksjeposten i klubben. Han har lovet å gjøre betydelige investeringer for å ta United tilbake til toppen. Blant annet har han lovet framtidig investering i hjemmearenaen Old Trafford.

Manchester United har vært majoritetseid av den amerikanske Glazer-familien siden 2005. De har siden starten vært svært upopulære blant fansen.

Etter Ratcliffe-oppkjøpet vil Glazer-familien ha en eierandel på 49 prosent. Planen er at Ratcliffe og Ineos Sport skal ta kontroll over den fotballrelaterte delen av klubben.

