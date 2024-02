Full ordkrig mellom PSG-topp og Paris-ordfører: – Det er over nå

Til grunn for det som har blitt en offentlig ordkrig, ligger striden om idrettsarenaen Parc des Princes, der PSG spiller sine hjemmekamper.

Al-Khelaifi og Hidalgo er tidligere sett jevnlig sammen i VIP-området på det nevnte stadionet, men nå er de ikke lenger på talefot, skriver nyhetsbyrået AFP.

Kjernen i krangelen er Khelaifis ønske om å kjøpe Parc des Princes fra byen. Hidalgos administrasjon har satt ned foten for dette, blant annet gjennom en avstemning i kommunestyret 6. februar.

– Vi har kastet bort mange år på å ville kjøpe Parc, sa en sint Khelaifi under et Uefa-møte nylig.

– Det er over nå. Vi ønsker å flytte fra arenaen, fortsatte han ifølge AFP.

PSG-toppen ga også flere uttalelser forrige måned der han ba om «respekt» fra ordførerens kontor, og la til:

– Det har vi ikke fått.

30-årsavtale

PSG ønsker å følge i fotsporene til andre store europeiske fotballklubber ved å utvikle fasilitetene på klubbens hjemmebane samt øke kapasiteten til 60.000 tilskuere.

Klubben signerte en ny 30-årig leieavtale for Parc des Princes i 2013, hvilket betyr at de i teorien er forpliktet til benytte stadionet fram til 2043 om det ikke foreligger noen klausuler som gjør det mulig å bryte kontrakten.

For den franske hovedstaden ville det vært en katastrofe å se PSG forlate Parc des Princes. Den franske hovedstaden mangler en annen idrettsklubb som vil være i stand til å selge ut de enorme tribunene.

– Vi ønsker ikke å fortsette å snakke med PSG gjennom mediene, sa viseordfører i Paris, Emmanuel Gregoire, til journalister søndag.

– Vi har ting å si til dem, og vi forestiller oss at de har ting å si til oss, fortsatte han.

Mange ser på den pågående ordkrigen som en posisjonskamp. PSG har på sin side ingen åpenbare alternativer å flytte til, mens byen har mye å tape hvis den profilerte leietakeren forsvinner.

Les også: PSG må finne ny stadion: – Vi har kastet bort flere år

Kom ikke med bud

PSG skal ha gitt beskjed om at de var interessert i å kjøpe den mye større arenaen Stade de France, men kom ikke med noe bud før fristen utløp i begynnelsen av januar.

Klubbledelsen har for øvrig funnet en alliert i politikeren Valerie Pecresse, som er en tøff personlig rival for ordfører Hidalgo. Pecresse har tilbudt seg å hjelpe til med å finne en tomt til PSG i samme region som Parc des Princes ligger.

Å bygge et nytt stadion vil trolig innebære minst 10 år med arbeid.

I et nytt trekk, som neppe vil bedre samarbeidsviljen, kunngjorde ordførerens kontor tirsdag at det vil ha en rettslig undersøkelse rundt anklager om at PSG-fansen sang homofobiske sanger under en ligakamp mot Lille.

– I tillegg vil Anne Hidalgo sende inn en klage i sitt navn for offentlige fornærmelser, heter det i en uttalelse.

Les også: PSG-presidenten røper personlig avtale med Mbappé