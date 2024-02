Pengeinnsamling til familien etter Hamouds død: - Uvirkelig

Spleisen som er opprettet, har som formål å hjelpe Hamouds nærmeste økonomisk, melder TV 2. Den tidligere Bodø/Glimt- og Strømsgodset-spilleren etterlater seg kone og fem barn.

– I en slik situasjon så vet man ikke hvordan man kan bidra, ettersom alt føles så nytteløst, sier initiativtaker Jonas Baltzersen Halmrast til kanalen.

Dukket ikke opp

Også i Strømsgodset ser man på muligheten for å rekke ut en hånd til familien.

Hamoud skulle mandag ha startet i ny jobb som spillerutvikler i drammensklubben. Han dukket imidlertid ikke opp til avtalt tid. Så ble klubbledelsen gjort kjent med dødsbudskapet.

«Det er så uvirkelig å ta inn over seg at en frisk og flott kollega på 39 år har blitt revet bort fra oss så brått. Mounir var svært godt likt av alle, og han var opptatt av at fotballen skulle være inkluderende for alle uansett bakgrunn», skriver daglig leder Øivind Nilsen i NFF Buskerud.

– Berører fotballfamilien

– Dette er et brutalt og sjokkerende budskap å få – det berører oss alle i Strømsgodset, det berører Drammen og hele fotballfamilien. Våre tanker går først og fremst til Mounirs familie og etterlatte i en svært vanskelig situasjon. De har mistet en pappa, ektemann, bror, sønn og et kjært familiemedlem, skriver daglig leder Magne Jordan Nilsen i Strømsgodset.

Hamoud spilte for Grüner og Skeid før han slo gjennom på seniornivå for Lyn på midten av 2000-tallet. Senere hadde han flere gode sesonger for Bodø/Glimt og deretter Strømsgodset.

Høyrebacken spilte flere kamper for aldersbestemte landslag og ble tatt ut i A-landslagstroppen i 2009. Søndag var det 15 år siden han satt på benken i Norges overraskende 1-0-seier over Tyskland i en landskamp i Düsseldorf der Egil Drillo Olsen var landslagssjef.

---

FAKTA

Dette var fotballspilleren Mounir Hamoud:

* Født: 1. februar 1985

* Nasjonalitet: Marokkansk, norsk.

* Klubber som spiller: Lyn, Bodø/Glimt, Strømsgodset.

* Landskamper: 15 aldersbestemte kamper for Norge.

* Etter karrieren jobbet han som kretsansvarlig for spillerutvikling i NFF Buskerud. Skulle ha startet som toppspillerutvikler i Strømsgodset mandag.

* Døde brått mandag av hjertestans i en alder av 39 år.

---