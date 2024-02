Målløs Haaland da City kontrollerte inn seieren i København

Det nærmeste Jærbuen kom var på overtid, men headingen gikk rett på keeper. Haaland står med 35 Champions League-scoringer på 41 kamper.

Kevin De Bruyne, Bernardo Silva og Phil Foden sto for målene til City. Magnus Matsson scoret FCKs mål.

Det var god kok i en utsolgt Parken foran et hjemmepublikum som ikke hadde sett en hjemmekamp siden starten av desember.

Manchester City gikk hardt ut fra start i den danske hovedstaden og la et voldsomt trykk på København. Presset ga kjapt resultater. Etter snaue ti minutter spilt klinket De Bruyne ballen i venstre hjørne etter godt forarbeid av Foden.

Etter gjestenes tidlige mål forventet mange kanskje at det kunne bli en lang kveld for FC København. Men ting gikk ikke Manchester Citys vei etter å ha tatt ledelsen.

Først måtte Jack Grealish ut med skade etter bare 21 minutter, før Magnus Mattsson utlignet for København. Etter en stygg feilpasning av Ederson i City-målet bredsidet Mattsson ballen i høyre kryss på vakkert vis. Dermed ble det en drømmedebut for Mattson som kom til klubben fra nederlandske NEC Nijmegen for bare to uker siden.

København klarte imidlertid ikke å holde Manchester City til pause, og var uheldige da Kevin De Bruyne kranglet med seg ballen på merkelig vis, og med det serverte ballen til en årvåken Bernardo Silva, som tuppet ballen forbi Københavns sisteskanse. Foden økte til 3-1 på overtiden og gjorde det komfortabelt for det engelske storlaget.

Returoppgjøret spilles i Manchester 6. mars.

