Guardiola advarer City-stjernene: – Må være klare til å lide

City kommer til tirsdagens bortekamp i Parken som klar favoritt. De regjerende mesterligavinnerne står med ti strake seirer i ulike turneringer, men Guardiola advarer mot å tro at de lyseblå enkelt forlenger rekken.

Han minner om at FCK imponerte i puljespillet og tok seg videre sammen med Bayern München.

– Vi har sett hva de klarte mot Manchester United og Galatasaray i en veldig tøff gruppe. Da jeg så hva de hadde oppnådd, tenkte jeg «wow». De vil være sultne på å konkurrere og fulle av energi, sier Guardiola før sesongens første utslagskamp i Champions League.

– Vi må være mentalt forberedt, og vi må være klare til å lide i det som kommer til å bli en jevn kamp. Magefølelsen min lyver vanligvis ikke, legger City-sjefen til.

Forrige sesong spilte Manchester City 0-0 borte mot FCK i gruppespillet, mens det ble 5-0 i hjemmekampen.

Sist helg gjorde Erling Braut Haaland sine to første City-mål etter skadeavbrekket som holdt ham ute i to måneder. De kom i en 2-0-seier over Everton.

