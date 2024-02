Haaland og Bobb hylles: – Stor framtid

Manchester City-manager Pep Guardiola og midtstopper Nathan Aké møtte pressen i København før tirsdagens åttedelsfinale i mesterligaen.

Der tok Aké seg tid til å skryte av den norske superspissens mentale styrke.

– Uansett om han bommer på sjanser, så omstiller han seg. Han lar det ikke påvirke ham. Det tror jeg skiller han fra andre, han er veldig sterk psykisk, sa nederlenderen og fortsatte:

– Han er så sterk i hodet. Bare se på statistikken hans og på alderen hans. Det er flere mål enn Messi og Ronaldo da de var på hans alder. Men vi putter ikke press på ham.

Aké skrøt også av sin andre norske lagkamerat, Oscar Bobb.

– Han er teknisk utrolig. Men det viktigste er at han er villig til å lære. Han lytter til alle. Han har vært med å påvirke kamper når han har blitt byttet inn. Han har en stor framtid.

Bobb har for virkelig fått gjennombruddet sitt i City denne sesongen, hvor han har notert seg med to mål og to målgivende på 15 kamper. De meste av dem har riktignok vært innhopp fra benken.

Bobbs matchvinnerscoring borte mot Newcastle ble også kåret til månedens Manchester City-mål i januar.

Tirsdag kveld tar FC København imot Manchester City i Parken. Kampen starter klokken 21.00.

Les også: Haaland tomålsscorer i Manchester City-seier: – Endelig tilbake