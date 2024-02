Declan Rice med kunstscoring da Arsenal knuste West Ham – henger med i tittelkampen

Etter en rolig åpning på oppgjøret viste Arsenal seg fra sin mest effektive side da de satt fire forbi West Hams Alphonse Areola i løpet av det siste kvarteret av førsteomgangen.

Med to scoringer til etter pause, leverte London-laget en imponerende storseier over det som vanligvis skal være sterk motstand.

Tidligere West Ham-spiller Declan Rice var blant dem som scoret i oppgjøret. Midtbanespilleren hamret inn kampens siste fra langt hold og sørget for et sviende nederlag for sin tidligere arbeidsgiver.

Arsenal-kaptein Martin Ødegaard var ikke blant målscorerne i oppgjøret, men var sentral i angrepsspillet og sto for de målgivende pasningene til kampens fjerde og femte mål.

Seieren gjør at rødtrøyene forblir på tredjeplassen i Premier League med 52 poeng. Manchester City står med like mange, men har en kamp mindre spilt. Serieleder Liverpool har et forsprang på to poeng.

Like etter halvtimen spilt av søndagens oppgjør raget William Saliba høyest i feltet og headet inn et hjørnespark til 1-0. Åtte minutter senere ble gjestene tildelt et straffespark og Bukayo Saka hamret inn kampens andre.

Gabriel Magalhães la på til 3-0 like etter, før Leandro Trossard prikket inn Arsenals fjerde like før hvilen.

– For en fotball vi har fått her i andre halvdel av denne førsteomgangen, sa Viaplay-kommentator Tor Ole Skullerud etter 4-0-scoringen.

Gjestene beholdt initiativet etter hvilen og like etter timen spilt hamret Saka inn sitt andre for ettermiddagen. Rice lot seg inspirere og traff klokkerent på et langskudd like etterpå til 6-0.