Serieleder Liverpool tilbake på seierssporet – slo Sander Berges Burnley

Lørdagens triumf sørger for at Liverpool står med 54 poeng etter 24 ligakamper denne sesongen. Manchester City vant sin kamp tidligere lørdag og ligger to poeng bak med en kamp mindre spilt.

Liverpools seier over Burnley sørget for at serielederen er tilbake på seierssporet etter at de tapte 1-3 mot Martin Ødegaard og Arsenal forrige runde.

Diogo Jota sendte vertene i føringen etter halvtimen spilt. En corner ble svingt inn i feltet og Jota headet ballen i mål etter at Burnley-keeper James Trafford var på halvdistanse i feltet.

– Fryktelig keeperspill, kommenterte Viaplay-kommentator Roar Stokke.

Burnley slo likevel tilbake kort tid før pause. Også den scoringen kom på et hjørnespark. Dara O'Shea stanget ballen kontant i nettmaskene.

Sju minutter etter hvilen satte Luiz Diaz inn 2-1-scoringen til Liverpool. Det ble gjort en VAR-sjekk av målet, men nettkjenningen ble stående.

Tidligere Molde-spiller David Fofana fikk to store muligheter til å utligne, men klarte ikke overliste Liverpool-keeper Caoimhin Kelleher. Darwin Nunez økte til 3-1 senere i kampen.

Liverpool møter Brentford i neste kamp, mens Burnley tar imot Arsenal.