Medier: Jon Dahl Tomasson blir ny svensk landslagssjef

Sverige har vært på utkikk etter ny hovedtrener etter at Janne Andersson ga seg i november i fjor etter sju år bak roret.

Andersson hadde varslet at han ville gå av som trener dersom Sverige ikke skulle lykkes med å kvalifisere seg til sommerens europamesterskap. Det klarte de ikke.

Sverige maktet heller ikke å kvalifisere seg til verdensmesterskapet i 2022, og rykket dessuten også ned til nivå tre av nasjonsligaen.

Den siste tiden har blant annet Olof Mellberg og Per-Mathias Høgmo blitt linket til den ledige jobben, men nå ser det ut til at danske Jon Dahl Tomasson blir lagets nye trener.

Hareides assistent

Tomasson, med 112 landskamper for Danmark, var Åge Hareides assistenttrener for det danske landslaget under en svært suksessrik periode for laget. I løpet av Tomassons og Hareides ledelse kvalifiserte de seg både til VM i Russland i 2018 og EM i 2021.

Det melder magasinet Tuttosvenskan på X/Twitter. Det svenske nyhetsbyrået TT skriver at Tomasson er med i finalefeltet om jobben som svensk landslagssjef.

– Jon Dahl Tomasson er muntlig overens med SvFF (det svenske fotballforbundet) om jobben som ny landslagstrener. Kun detaljer gjenstår å løse til avtalen er helt i havn, men mye taler for at den tidligere Malmö- og Blackburn-treneren tar over etter Janne Andersson, heter det i meldingen.

Tomasson tok over mesterskapsserieklubben, Blackburn før fjorårets sesong, og ledet dem til en imponerende sjuendeplass. Bare målforskjell holdt dem unna sluttspillet om opprykk til Premier League.

Etter en periode med svake resultater i Blackburn har Tomasson hatt flere merkverdige intervjuer og uttalelser om klubben og måten klubben styres på den siste tiden.

Rotet det til

På overgangsmarkedets siste dag, klarte Blackburn å rote til signeringen av Duncan McGuire, ved å ikke få sendt papirene i tide. Det er andre år på rad klubben gjør den samme feilen. Hendelsen skal ha forverret forholdet mellom partene ytterligere.

Blackburn ligger på 18. plass i ligaen, og Tomassons opphold i klubben virker å nærme seg slutten.

John Eustace som kontroversielt fikk sparken i Birmingham for å gjøre plass til Wayne Rooney tidligere denne sesongen, ser ut til å ta over jobben til Tomasson.

Blackburn har norske Sondre Tronstad og tidligere Odd-målvakt, Leo Wahlstedt i troppen.

(©NTB)