Banestormere på Ullevaal må møte i tingretten

Frida Steinbakk, en av de tre aksjonistene fra Stopp Oljeletinga, opplyser til avisen at rettssaken er berammet til 3. april i Oslo tingrett.

Årsaken til at saken havner i rettssystemet, er at miljøaktivistene nektet å betale boten de ble ilagt på 12.000 kroner. I tingretten kan de i ytterste konsekvens dømmes til tolv dagers fengsel.

De tre er tiltalt for overtredelse av straffelovens paragraf 181, første ledd, som omhandler ordensforstyrrelse.

– Vi fikk tilsendt boten på 12.000 kroner i posten. Vi valgte da ikke å vedkjenne oss den. Det gjorde at vi i forrige uke fikk en dato for rettssak. Vi vil få tolv dager i fengsel om det ikke er mulig for staten å kreve inn boten. Men jeg håper at de som skal dømme i rettssaken klarer å se alvoret i situasjonen opp mot at landslagskampen ble stoppet i fem minutter, sier Steinbakk til Dagbladet.

Det var i annen omgang i 2-1-seieren over Georgia at de tre aksjonistene tok seg inn på gressmatta på Ullevaal stadion. Stjernespissen Erling Braut Haaland var blant dem som ble frustrerte, og han gikk bort til en av aksjonistene og slengte ut noen gloser.

En dom i saken er ifølge Dagbladet ventet 17. april.