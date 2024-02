Premier League-topp innrømmer: – Stadionopplevelsen med VAR er langt fra god nok

Verktøyet ble implementert i den engelske toppdivisjonen foran 2019/2020-sesongen.

I høst ble det for alvor satt fyr på VAR-debatten da Liverpools Luis Diaz fikk et mål feilaktig annullert for offside. Scholes innrømmer at det fortsatt finnes et stort forbedringspotensial rundt bruken av VAR.

– Det er to elementer som jeg tror påvirker hele omdømmet til VAR. For det første gjør vi for mange sjekker, og de tar samtidig for lang tid. Det påvirker flyten, og det er noe vi er klar over. Det er til en viss grad likevel forståelig med tanke på presset som er lagt på de som tar avgjørelsene, både fra oss selv, mediene og supporterne, forklarer Scholes.

– For det andre er opplevelsen av VAR for stadionsupporterne dårlig. Det er langt fra godt nok, og vi vet det. Det påvirker supporternes glede ved idretten, og det er noe vi må endre, legger han til.

Ligaens fotballsjef er imidlertid klar på det er mye positivt som har kommet med implementeringen av VAR.

– Hvis formålet med verktøyet er å oppnå flere presise avgjørelser, har det vært en klar suksess. Vi slår oss uansett ikke til ro med det, og vi ønsker å forbedre oss.

Ved flere anledninger har det blitt diskutert om supportere skal gis tilgang til kommunikasjonen mellom dommerne på arenaene og i VAR-bussen samtidig som avgjørelsene blir tatt.

– Fotballens internasjonale lovkomité (IFAB) er klare på hva vi kan si og hva vi ikke kan si, både underveis i VAR-avgjørelser og i etterkant. De er tydelige på at vi ikke kan spille av lyd i samtid. Vi vil uansett jobbe for at det blir så transparent og åpent som mulig for supporterne.