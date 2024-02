Omstridt forslag banket gjennom – Ceferin kan få en ekstra periode som Uefa-president

Forslaget fikk et overveldende flertall. 49 medlemsland stemte ja, mens kun England vendte tommelen ned.

Norges Fotballforbund bestemte seg først helt på oppløpet å støtte lovpakken.

– Vi er en liten gjeng her som har grublet og tvilt oss fram til at vi kommer til å stemme for dette forslaget, sa NFF-president Lise Klaveness til TV 2 i forkant av avstemningen.

Ceferin har sittet som Uefa-president siden 2016. Han ble valgt etter at Michel Platini ble presset ut av toppvervet. Året etter vedtok kongressen at forbundsstyrets medlemmer kun kan sitte i maksimalt tre perioder (tolv år).

Tar bort tre år

Med torsdagens vedtektsendring teller ikke lenger Ceferins tre første år som Uefa-president som hans første periode. Det åpner for at sloveneren kan søke gjenvalg i 2027 og forbli i rollen fram til 2031.

Hittil har ikke Ceferin uttalt at han ønsker dette.

Nylig sa Uefas fotballsjef Zvonimir Boban opp i protest. I et brev hevdet han at Ceferin ville tvinge gjennom forslaget for nå sine personlige ambisjoner.

Uefa ser ikke på endringen som en forlenget tidsbegrensning, men en teknisk presisering. Vedtekten om tre perioder gjelder fortsatt med virkning fra 1. juli 2017.

Vil tro på folk

Forslaget som kan gi Ceferin fire nye år, var en del av en pakke på en rekke regelendringer. Blant annet blir antall kvinnelige kvoteplasser i Uefa-styret økt fra én til to.

Klaveness snakket selv med Ceferin om saken på en middag onsdag.

– I samtalene med meg er han tydelig på at dette er en teknisk endring han ikke har noe med å gjøre. Jeg orker ikke leve livet mitt på en annen måte enn å tro på det folk sier, sa Klaveness til TV 2 før kongressen.

På forhånd var det ventet at Englands fotballforbund (FA) kom til å vise motstand mot Ceferin og stille seg bak Uefas engelske visepresident David Gill. Den tidligere Manchester United-direktøren skal ha ledet opposisjonen mot å endre på statuttene.