Norges fotballherrer unngikk England – disse venter i nasjonsligaen

Det ble klart i en trekning i forbindelse med Uefa-kongressen i Paris torsdag kveld.

Norge skal spille i B-divisjonen og var seedet på 2. nivå. Nasjonsligaen begynner 5. september, og det spilles seks kamper i perioden til og med 19. november.

Norge trakk Østerrike fra nivå 1, Slovenia fra nivå 3 og Kasakhstan fra nivå 4.

Landslagssjef Ståle Solbakken ble intervjuet av TV 2 underveis i sendingen, og han var først og fremst lettet over at Norge unngikk England fra 1. seedingsnivå.

– Østerrike er det sterkeste og mest homogene laget i gruppa, og så må vi sørge for å flytte oss i de siste minuttene i kampene. Kasakhstan på bortebane. Det er ikke til å spøke med for noen, sa landslagssjefen og fortsatte:

– Jeg tror at alle disse lagene her kan ta poeng mot hverandre. Det kan være en fordel og en ulempe, men jeg tror det er en fordel for oss.

Sluttspillet i nasjonsligaen, som kan gi plass i fotball-VM i 2026, spilles neste vår.

I forrige utgave av nasjonsligaen endte Norge på 2.-plass i en gruppe med Serbia, Slovenia og Sverige.

---

Dette er gruppene i Uefas nasjonsliga som spilles kommende høst:

A-divisjonen, gruppe 1:

Kroatia, Portugal, Polen, Skottland.

Gruppe 2:

Italia, Belgia, Frankrike, Israel.

Gruppe 3:

Nederland, Ungarn, Tyskland, Bosnia-Hercegovina.

Gruppe 4:

Spania, Danmark, Sveits, Serbia.





B-divisjonen, gruppe 1:

Tsjekkia, Ukraina, Albania, Georgia.

Gruppe 2:

England, Finland, Irland, Hellas.

Gruppe 3:

Østerrike, Norge, Slovenia, Kasakhstan.

Gruppe 4:

Wales, Island, Montenegro, Tyrkia.





C-divisjonen, gruppe 1:

Sverige, Aserbajdsjan, Slovakia, Estland.

Gruppe 2:

Romania, Kosovo, Kypros, Litauen eller Gibraltar.

Gruppe 3:

Luxembourg, Bulgaria, Nord-Irland, Belarus.

Gruppe 4:

Armenia, Færøyene, Nord-Makedonia, Latvia.





D-divisjonen, gruppe 1:

Litauen eller Gibraltar, San Marino, Liechtenstein.

Gruppe 2:

Moldova, Malta, Andorra.





Slik spilles kampene

Runde 1: 5.–7. september

Runde 2: 8.–10. september

Runde 3: 10.–12. oktober

Runde 4: 13.–15. oktober

Runde 5: 14.–16. november

Runde 6: 17.–19. november.

---