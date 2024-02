NFF støtter omstridt forslag som kan gi Uefa-presidenten en ekstra periode

Det bekrefter hun overfor TV 2 foran torsdagens Uefa-kongress i Paris.

– Ja, nå har vi bestemt oss. Vi er en liten gjeng her som har grublet og tvilt oss fram til at vi kommer til å stemme for dette forslaget, sier Klaveness.

Forslaget går ut på flere regelendringer. Blant dem er at Ceferins tre første år som Uefa-president fra 2016 til 2019 ikke teller som en av maksimalt tre perioder sloveneren kan sitte i jobben.

– Det kan se ut som, i pressen, at nå skal Alexander Ceferin få sitte så lenge han vil. Det er det ikke snakk om, understreker Klaveness.

Hun ble overbevist etter møter med Ceferin.

– I samtalene med meg er han tydelig på at dette er en teknisk endring han ikke har noe med å gjøre. Jeg orker ikke leve livet mitt på en annen måte enn å tro på det folk sier.

Fra før var det kjent at fotballforbundene i Danmark og Sverige støtter forslaget om å endre Uefas vedtekter. Det er ventet å bli banket gjennom med stor oppbakking.

Englands fotballforbund er ventet å stemme nei. Med det vil FA stille seg bak synspunktet til Uefas engelske visepresident David Gill.

Nylig sa Uefas fotballsjef Zvonimir Boban opp i protest mot forslaget som åpner for at Ceferin kan bli gjenvalgt i 2027 og sitte til 2031.