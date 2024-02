Engelsk storavis: Blått kort skal prøves ut i fotballen – kan vise ut spillere i ti minutter

Det skriver engelske The Telegraph.

Ifølge avisen har Fotballens internasjonale lovkomité (IFAB) bestemt at det skal innføres testing av blått kort i fotballen. Dette vil bli kunngjort fredag.

Det er første gang siden fotball-VM i 1970 at et nytt kort introduseres i fotballen. Da kom gult og rødt kort.

Det blå kortet vil tas i bruk om en spiller begår en kynisk feil eller viser uenighet mot en av dommerne. Det vil føre til at spilleren blir utvist i ti minutter. To blå kort sørger for at spilleren får rødt kort.

Konkurranser i toppfotballen vil ikke være en del av den innledende testingen. Men ifølge The Telegraph vil fotballeliten kunne oppleve blått kort til sommeren.

Avisen hevder at FA-cupen for både menn og kvinner vurderer å melde seg frivillig til testing av kortet neste sesong.

Fotball-EM i Tyskland og mesterligaen neste sesong vil ikke inkludere blått kort. Uefa-president Aleksander Ceferin har vært motstander av kortet.

– Det er ikke fotball lenger, sa han til Telegraph i forrige måned.