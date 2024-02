Ceferin gir seg som Uefa-president i 2027: – Lei alt hysteriet

Det offentliggjorde han på en pressekonferanse etter torsdagens Uefa-kongress i Paris.

– Etter en viss periode har alle organisasjoner behov for friskt blod. Hovedgrunnen er imidlertid at jeg ikke har fått bruke mye tid med familien min de siste sju årene, og det samme vil være tilfellet de neste tre, sa Ceferin.

Sloveneren forklarte at han tok avgjørelsen for seks måneder siden.

– Jeg er lei av covid. Jeg er lei av tullete prosjekter som superligaen, og jeg er lei av alt hysteriet. Jeg har lest at Uefa har vært fragmentert og delt, men veldig få har snakket med meg om det. Jeg håper de som ikke har gjort det, er flaue. Jeg kan forsikre dere om at de aller færreste i fotballen er klovner. Vi er samlet som aldri før, fortsatte Ceferin.

Endret vedtektene

Det ble på kongressen gjort endringer i Uefas statutter som kunne gjort det mulig for Ceferin å sitte som president fram til 2031. I så fall ville hans tre første år i vervet ha blitt strøket fra tidsbegrensingen på maksimalt tre perioder (tolv år).

Årsaken er at dagens regel om makstid ble innført i 2017, mens Ceferin ble valgt første gang året før.

På pressemøtet forklarte han at Uefa var nødt til å endre vedtektene av juridiske årsaker.

Tordentale

I slutten av januar trakk Zvonimir Boban seg som fotballsjef i Uefa i protest mot lovforslaget. Torsdag rettet Ceferin kraftig kritikk tilbake uten å navngi Boban.

– La meg fortellere dere litt om det selverklærte moralpolitiet. Dere vet hvem jeg snakker om, og han fortjener egentlig ikke en kommentar fra meg. Jeg vil si noe kort om hans patetiske sutring. Han var en av de få som visste at jeg ville gi meg, og rett etter at han fikk vite det, kom han med sitt narsissistiske brev. Jeg er glad for at jeg endelig kunne fortelle min side av saken, tordnet Ceferin.

Englands fotballforbund (FA) var alene om å stemme nei til å endre på Uefas statutter.