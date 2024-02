Keeper Bråtveit klar for Strømsgodset

Det bekrefter drammensklubben i en pressemelding.

Bråtveit var klubbløs etter at korttidskontrakten med Odd løp ut ved årsskiftet. Dermed har Godset vært kjappe med å hente inn en erstatter etter at Myhra forlot klubben.

Bråtveit sluttet seg til resten av Godset-troppen onsdag. Han har signert en kontrakt som varer de neste to sesongene. 27-åringen er strålende fornøyd med overgangen.

– Det kjennes deilig å ha fått alt på plass. Nå gleder jeg meg bare til å komme i gang og bli ordentlig kjent med gjengen her.

– Det var egentlig overraskende mange kjente her, og jeg er helt sikker på at det er en veldig fin gruppe å komme inn i, fortsetter han.

Godsets leder for sport og spillerlogistikk, Jostein Flo, er begeistret for å få inn en såpass rutinert målvakt til Marienlyst.

– Bråtveit er en rutinert keeper med bred erfaring fra flere toppklubber og toppligaer, som vi har hatt på blokka over lang tid og fått gode referanser på fra flere hold. Samtidig har han et stort potensial som vi mener vi kan få enda mer ut av, og vi er veldig fornøyde med å få han på plass her, sier Flo.

Bråtveit startet proffkarrieren i Haugesund og spilte for de hvitkledde i mange år før han dro utenlands. Da gikk veien videre til svenske Djurgården, hvor han voktet buret i to sesonger.

Deretter tok rogalendingen turen til Frankrike og klubben Nimes på nivå to. Han hadde også et låneopphold i nederlandske Groningen. Senere fulgte korte opphold i Vålerenga og danske AaB.

Bråtveit står med én landskamp for Norge. Den kom for det såkalte «nødlandslaget» i 2020.