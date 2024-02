Haller sendte lykkelaget Elfenbenskysten til finale – møter Nigeria

I semifinalens 65. minutt tok Max Gradel seg til dødlinja og la inn. Ballen gikk over Gedeon Kalulu og falt ned foran Haller. Borussia Dortmund-spissen valgte å avslutte på volley. Han traff ikke slik han ville, men ballen spratt i bakken og fortsatte i en bue over keeper og inn under tverrliggeren.

Det ble kampens eneste mål.

Elfenbenskysten skulle egentlig vært utslått i gruppespillet, etter at laget tapte 0-1 for Nigeria og 0-4 for Ekvatorial-Guinea. Laget ventet i flere dager på å finne ut om tre poeng og tre minusmål mot formodning skulle bli nok til å gå videre, og laget snek seg så vidt med til åttedelsfinale som fjerde beste treer.

I åttedelsfinalen mot Senegal ble laget berget av et straffespark i sluttminuttene og vant deretter straffesparkkonkurransen. I kvartfinalen mot Mali utlignet ivorianerne i siste minutt og avgjorde på overtid i 2. ekstraomgang.

Alle marginene som har gått lagets vei har fått både spillere og tilhengere til å tro at det er skrevet i stjernene at laget skal ende opp som vinner.

Søndag er Nigeria siste hinder i finalen.

Kongo innledet semifinalen best. Etter ti minutter glapp vertenes keeper Yahia Fofana et hjørnespark, og Cedric Bakambu nikket i tomt mål. Målet ble annullert fordi ballen ble sparket ut av hendene på keeper.

Etter det første kvarteret overtok Elfenbenskysten initiativet og dominerte kampen, men kom ikke nærmere enn Franck Kessies stolpeskudd rett før pause.

Kongo startet best også i den andre omgangen, men Kessie fikk den første store sjansen da han satte Mpasi på prøve med en farlig avslutning i det 59. minutt. Det var Elfenbenskystens første avslutning mellom stengene.

