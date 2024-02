EU-land sammen mot superligaen – forsvarer europeisk idrettsmodell

Denmarks kulturminister Jakob Engel-Schmidt kaller erklæringen en oppfordring om å droppe planene om en superliga i fotball.

– Det er viktig at vi i EU står sammen om de helt grunnleggende verdier innen idretten. Det skal være opp- og nedrykk, og suksess skal være basert på sportslige prestasjoner. En liga for de rikeste er skadelig for idretten. Jeg gleder meg over dette krystallklare signalet til europeisk fotball og resten av idrettsverden, sier han.

EU-domstolen konkluderte i fjor høst med at superligaplanene ikke er i strid med EUs regelverk, men det er altså betydelig motstand mot planene fra politisk hold i medlemsnasjonene.

Alle EU-landene unntatt Belgia og Spania er på listen over dem som har undertegnet erklæringen.

Der oppfordres det til å verne om den europeiske modellen der opp- og nedrykk er en naturlig del av idretten, og der det er sammenheng mellom grasrotnivå og elitesport, samt solidaritet mellom store og små klubber.

Erklæringen er undertegnet av følgende land: Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Kroatia, Kypros, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike.