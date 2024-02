Norges fotballmenn møter Kosovo til privatlandskamp i juni

Kampen mot Kosovo spilles på Ullevaal stadion 5. juni, opplyser NFF på sine nettsider.

– Kosovo har et spennende offensivt mannskap med gode individuelle ferdigheter. Det er et lag som kan by på overraskelser. De har stabilisert seg på et bra nivå og er fortsatt i utvikling. På hjemmebane er det vi som er favoritter, men senker vi oss et par hakk vil de skape trøbbel for oss, sier landslagssjef Solbakken.

Mandag ble det kjent at Norge møter Danmark på bortebane 8. juni. Det er en del av oppkjøringen for EM-klare dansker.

I mars venter kamper mot Slovakia og Tsjekkia. Begge går i Oslo.