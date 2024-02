Glimt har løst keeperkrisen – låner tidligere VIF-keeper fra Toulouse

Det opplyser klubben på sitt nettsted.

– Det føles veldig godt. Nå er jeg klar for å møte resten av gjengen og komme i gang på en ordentlig måte. Jeg gleder meg, sier Haug, som allerede er ankommet Glimts treningsleir i Marbella.

– Jeg håper det blir positivt både for meg og laget. Jeg håper å bidra, det er derfor jeg er her. Jeg har lyst til å være med å kjempe og spille for en klubb som Glimt. Jeg gleder meg bare til å komme i gang, fortsetter han.

Glimt har hatt en liten keeperkrise etter at Ni­ki­ta Haikin skadet seg i bortekam­pen mot Be­sik­tas og Julian Faye Lund fikk seg en kraf­tig smell i ho­det i tre­nings­kam­pen mot Ham­mar­by.

Haikin ble operert etter sesongslutt i fjor og har fortsatt til gode å slenge seg på treningsfeltet, ifølge Avisa Nordland. Faye Lund sliter også med hodesmellen og var ikke med da laget ankom Spania.

Nordlendingene var derfor ivrige etter å sikre seg landslagskeeper Egil Selviks signatur. Hans klubb Haugesund meldte imidlertid til TV 2 mandag at overgangen ikke blir noe av.

Haug fikk sitt gjennombrudd i Vålerenga i 2022, før turen gikk videre til Toulouse, hvor det bare er blitt seks kamper på 25-åringen. Forrige sesong ble han utlånt til Sarpsborg 08.

