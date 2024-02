Danmark vil støtte lovforslag – kan gi Ceferin ny presidentperiode i Uefa

Dagens regelverk tilsier at presidenten i Det europeiske fotballforbundet (Uefa) ikke kan sitte lenger enn i tolv år. En endring vil medføre at Ceferin også kan stille som kandidat i 2027.

Ceferin har vært øverste leder i Uefa siden 2016. Nylig trakk Zvonimir Boban seg som fotballsjef i Uefa i protest mot lovforslaget.

55-åringens avgang er den mest offentlige konsekvensen av en økende misnøye rundt Ceferins lederskap.

Lovforslaget som Uefa har lagt opp til betyr at Ceferins første periode ikke telles med i regnskapet. Loven om tolvårsperioden trådte i kraft først i 2017. I alt 29 forslag er med i lovpakken. Dermed kan gå mot at nasjoner vil be om at det ene forslaget som omhandler en forlenget presidentperiode, må stemmes over alene adksilt fra de andre 28 i lovpakken.

Tirsdag bekrefter DBU-direktør Erik Brøgger Rasmussen at Danmark stiller seg bak at presidentperioden forlenges.

– Vi kommer til å stemme for lovpakken, sier han til DR Sporten.

Sverige har lagt seg på samme linje og vil støtte forslaget.

Rasmussen er likevel klar på at støtten til lovforslaget ikke er ensbetydende med at Danmark også ønsker Ceferin videre.

– Vi har støtte ham hittil, men hvordan det blir når vi skal velge president i 2027, vet vi ikke ennå, sier Rasmussen.