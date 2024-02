Messis Asia-tur er blitt et PR-mareritt – regjering raser

Mandag rykket Hongkongs idrettsminister Kevin Yeung ut og krevde en forklaring fra kamparrangøren Tatler Asia. Regjeringen i Hongkong har bidratt med penger for å få Messi og lagkameratene hans til å spille i storbyen, men til tross for at publikum ropte navnet hans gjennom hele kampen, var ikke den skadde argentinske superstjernen å se på banen.

Reaksjonen fra fansen er en smell for myndighetene i Hongkong, som prøver å bygge opp et omdømme som arrangør av store kamper og arrangementer.

Yeung forklarer at finansieringsavtalen med Tatler innebar at Messi skulle spille i minst 45 minutter med mindre det var fare for helse eller sikkerhet. Før kampen fikk regjeringen bekreftet at Messi skulle spille i annen omgang, men senere kom beskjeden om at han ikke kunne spille på grunn av en skade.

– Vi ba dem derfor umiddelbart om å undersøke andre muligheter, slik som at Messi kunne komme på banen etter kampen for å hilse på fansen og motta kamptrofeet. Men dessverre har ikke dette fungert, sa idrettsministeren på en pressebrifing.

Risikerer pengesmell

Regjeringen i Hongkong bidro angivelig med over 21 millioner kroner (16 millioner Hongkong-dollar) for at kampen mellom Inter Miami og Hongkong All Stars skulle spilles. Kampbillettene kostet inntil 6600 kroner hver, men nå kan arrangøren få en økonomisk smell.

Myndighetene truer nemlig med å trekke tilbake deler av midlene som ble bevilget til kampen. En beslutning om dette vil tas senere, forklarte Yeung. Også en rekke tilskuere som hadde kjøpt billetter, krever å få pengene sine tilbake.

Verken Messi eller hans spisskollega Luis Suárez kom på banen i showkampen, noe Tatler hevder de ikke visste om på forhånd. I en uttalelse skriver arrangøren at det er «ekstremt skuffet over Lionel Messi og Luis Suárez' manglende deltakelse».

Etter kampen forsøkte Inter Miami-eier David Beckham å blidgjøre fansen ved selv å gå ut på banen for å hilse på dem, men han ble møtt av buing.

Skapte store forventninger

Onsdag fortsetter MLS-klubbens verdensturné i Japan, der Vissel Kobe er motstander. Om Messi får spilletid der, er ennå et åpent spørsmål.

Argentineren spilte i showkamper mot El Salvador (45 minutter), FC Dallas (63) og Al Hilal (87) tidligere på turneen, og det ble også et åtte minutter langt innhopp mot Al-Nassr i Saudi-Arabia i forrige uke.

Kampene handler i første omgang om markedsføring og å øke klubbens popularitet ved å bruke stjernenavn som Messi og Suárez. Nå har Inter Miami-turneen i stedet endt med mye dårlig PR og en rekke svake resultater, blant annet 0-6-tap mot Al-Nassr.

– Når man markedsfører arrangementet så stort til et globalt publikum, skapes det høye forventninger om at nøkkelspillere vil spille slik det loves. En manglende opptreden vil da resultere i både rasende fans og en PR-hodepine, sier idrettsjussprofessor John Grady ved Universitetet i South Carolina til AP.

Presset trener

Inter Miami-trener Gerardo Martino ble søndag nødt til å beklage til fansen etter kampen i Hongkong. Presset på ham om å bruke Messi mot Vissel Kobe øker, men trolig har superspissen selv det siste ordet.

– Vi forstår skuffelsen til fansen over fraværet til Leo og Luis Suárez. Vi forstår at mange er veldig skuffet, og vi ber om tilgivelse. Vi skulle ønske at vi kunne ha sendt Leo og Luis på banen i det minste en kort periode, men risikoen var for stor, sa Martino.

Inter Miami skal også spille en showkamp mot Messis barndomsklubb, Newell's Old Boys, i Florida 16. februar. Sesongåpningen i MLS spilles seks dager senere.

















