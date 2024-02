Klopp forsvarer spillerne etter grove feil: – De er bare mennesker

Den tyske manageren vil ikke være med på dem som hevdet at forsvarsspillet lignet mer på noe som hører hjemme i Old Boys-fotballen enn i Premier League.

Kritikken rammet spesielt keeperen Alisson og kapteinen Virgil van Dijk etter at de begge så noe rådløse ut da Arsenal tok ledelsen 2-1.

- Vi spilte bedre og bedre i annen omgang, og vi hadde våre øyeblikk, men så slapp vi inn det målet, sa Klopp om scoringen til Gabriel Martinelli.

- Det viser bare at guttene er mennesker, mente Klopp.

Van Dijk forsøkte å skjerme Martinelli slik at en fremadstormende Alisson kunne få bort ballen. Men så ble van Dijk presset inn i Alisson, og de to Liverpool-spillerne falt i hverandre. Dermed kunne Martinelli trille ballen inn i det tomme buret.

På overtiden la Leandro Trossard på til 3-1.

- Arsenal fortjente poengene, men omstendighetene var litt merkelige. De scoret mål og var på mange måter bedre enn oss. Vi må spille bedre fotball enn dette, sa Klopp etter lagets andre Premier League-tap for sesongen.

Van Dijk tok på seg skylden for målet som gjorde at Arsenal bare er to poeng bak Liverpool på tabellen.

- Selvsagt skjer ikke dette så ofte for meg, men det er en fysisk sport og jeg leter ikke etter unnskyldninger. Jeg burde ha tatt en bedre beslutning, så det gjør vondt, sa nederlenderen.

