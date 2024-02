Foden-hattrick i Haalands comeback-kamp fra start fikset City-seier

Haaland var tilbake i Citys startoppstilling for første gang siden 6. desember i fjor. Han gikk målløs av banen.

Dermed har nordmannen fortsatt tilgode å score mot Brentford. Mandagens motstander er den eneste klubben i Premier League jærbuen ikke har funnet nettmaskene mot.

I stedet var det lagkamerat Foden som stjal showet mandag og sørget for City nå er kun to poeng bak ligaleder Liverpool. Haaland og lagkameratene har i tillegg én kamp tilgode.

Foden herjet

City styrte som ventet kampen fra første spark, men måtte tåle en kalddusj da Neil Maupay stakk gjennom det lyseblå forsvaret på et langt utspill fra keeper Mark Flekken. Alene med Ederson sendte han hjemmelaget i ledelsen.

City fortsatte å bearbeide et standhaftig Brentford-lag og måtte ha hjelp av en uoppmerksom Ethan Pinnock for å utlikne rett før pause. Forsvarsspilleren svake heading havnet hos Foden, som enkelt satte inn 1-1.

Like etter pause sørget samme mann for at kampen var snudd. Kevin De Bruyne slo inlegget som vingen headet i mål bak keeper Flekken.

Erling Braut Haaland hadde en kjempesjanse før pause, men alene med Brentford-keeperen leverte rogalendingen en ikke altfor god avslutning.

Haaland-assist

Foruten den situasjonen leverte Haaland lenge en anonym kamp i comebacket fra start. 20 minutter før full tid spilte han imidlertid gjennom Foden da lagkameraten fullførte hattricket sitt.

Den scoringen punkterte definitivt oppgjøret.

Fem minutter før slutt ble Haaland tatt av banen. Inn kom Mateo Kovacic.

Hattrickhelten Foden er nå den spilleren i Premier League som har flest målpoeng denne sesongen.

City går nå inn i en travel kampperiode. Dermed passer det uansett godt at viktige brikker som Haaland og De Bruyne er tilbake fra skadetrøbbel.

