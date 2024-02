Arsenal utnyttet Liverpools kjempetabber og vant toppkampen på Emirates

Triumfen gjør at Arsenal kun er to poeng bak tabelltoppen i Premier League. På forhånd pekte mange eksperter på at kun seier ville være godt nok hvis London-laget skulle være en realistisk tittelutfordrer resten av sesongen.

Arsenal responderte med å melde seg på for fullt. I bakgrunnen lurer regjerende mester Manchester City, som er fem poeng bak og har to kamper mindre spilt enn lagene foran seg.

Martinelli ordnet 2-1 halvveis ut i andreomgangen da Virgil van Dijk og Alisson klønet det skikkelig til i Liverpools bakre rekker.

Van Dijk feilberegnet et langt oppspill, og deretter bommet bortelagets målvakt fullstendig. Det gjorde at Martinelli enkelt kunne sette ballen i åpent mål.

Rødt kort

På overtid trygget Leandro Trossard seieren ved å sende ballen mellom beina på Alisson. Liverpool var på det tidspunktet redusert til ti mann som følge av Ibrahima Konatés utvisning (to gule kort) noen minutter tidligere.

Før pause tok Arsenal en tidlig ledelse ved Bukayo Saka. Han styrte inn en retur etter en solid Alison-redning i det 14. minutt.

I forkant ble Kai Havertz spilt flott gjennom av Martin Ødegaard, men tyskerens avslutning var svak. Likevel endte det godt for vertene sekundet etterpå.

Andre tap i Nord-London

Ledelsen så ut til å vare fram til pause, men tre minutter på overtid ble Gabriel presset av Luis Diaz til å sette ballen i eget nett. Arsenal ble straffet nådeløst for forsvarsslurv.

Senere skulle det samme ramme Liverpool, som gikk på sitt andre Premier League-tap for sesongen. Det første kom også i Nord-London da Tottenham i september vant etter kontroversielle VAR-avgjørelser.

Arsenals neste serieoppgjør er borte mot West Ham 11. februar, mens Liverpool tar imot Burnley dagen før.

