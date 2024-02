Premier League-klubbene med markant nedgang i pengebruken: – Bevisste på konsekvensene

Tall fra selskapet Deloitte viser at lagene i den engelske toppdivisjonen samlet brukte 100 millioner pund på spillerkjøp. For bare ett år siden var tallet spinnville 815 millioner pund.

Med unntak av et koronapreget 2021 har det i samtlige år fra 2017 blitt brukt et tresifret antall millioner pund på overganger i Premier League i januar. Denne gangen lå det rett under.

– Den mer forsiktige tilnærmingen er sannsynligvis påvirket av de høye summene som ble brukt i sommervinduet, men kan også ha blitt påvirket av en økt bevissthet om Premier Leagues økonomiske regler og de potensielle konsekvensene av å ikke overholde dem, forteller Tim Bridge i Deloitte.

Everton ble i fjor høst trukket ti poeng for brudd på de økonomiske reglene i Premier League. Nå blir de sammen med Nottingham Forest gransket av en uavhengig kommisjon etter påstander om flere brudd.

Den dyreste overgangen i årets januarvindu var Radu Dragusin, som snaut halvveis i måneden ble hentet til Tottenham for drøye 26 millioner pund. I fjor var det til sammenligning åtte overganger som kostet mer penger.