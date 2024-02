Normann tapte tvistesak – må betale over 30 millioner til russisk klubb

Det viser et Fifa-dokument avisen har fått tilgang til. Konklusjonen i dommen er at Normann må ut med 33,5 millioner kroner til gamleklubben.

Han forlot i fjor Rostov og sluttet seg til saudiarabisk fotball uten klubbens godkjennelse. Et tribunal i Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) fant Normann skyldig i «tidlig uberettiget oppsigelse av kontrakten».

Nettavisen skriver at dommen ikke var enstemmig, og noen av dommerne skal ha tatt Normanns parti i saken.

Dommen er datert 15. november, men først nylig ble detaljene offentliggjort. I papirene Nettavisen sitter på, er Eirik Monsen oppført som Normanns advokat.

– Jeg ønsker ikke å kommentere saken, sier Monsen til avisen.

Normann kan anke dommen til Idrettens voldgiftsrett (CAS), men det må skje innen en frist på 21 dager. Det er ikke klart om han har gjort det.

– Jeg vil ikke kommentere om den er påklaget inn til CAS, sier Monsen.

Ifølge Nettavisen vil Normanns nåværende klubb, Al-Raed, være ansvarlig hvis 27-åringen ikke kan betale gigantsummen. Hvis dommen blir stående, og ingen av dem gjør opp for seg, risikerer Normann å bli utestengt fra all fotball fram til beløpet er betalt.

Normann brøt med Rostov og et låneopphold i Dinamo Moskva på grunn av Ukraina-krigen. Han skal ha forklart at han fryktet for eget liv etter at to droneangrep slo ned nær hans eget hjem.

I 2022 ble det bråstopp på Normanns landslagskarriere. Ståle Solbakken var klar på at valget om å spille i russisk fotball ikke var forenlig med spill for Norge.

[ Solbakken om Normann: – Tonedøvt og uforståelig valg ]