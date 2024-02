Jordan fra Ullevaal-slakt til sluttspilljubel

I asiamesterskapets første kvartfinale vant Jordan en knepen seier mot et annet overraskelseslag. Det var nummer 87 (Jordan) og 106 på Fifa-rankingen som møttes, og Jordan vant 1-0.

Et selvmål av Vahdat Hanonov like etter pause ble forskjellen mellom lagene. Abdallah Nasibs nikk på hjørnespark gikk inn via Hanonov.

Jordan tok seg til cupspillet som beste gruppetreer og slo ut Irak i en thriller av en åttedelsfinale der de snudde kampen med to mål på overtid. Nå venter vinneren av storkampen mellom Sør-Korea og Australia i semifinalen i Qatar.

Jordan møtte Norge i en treningskamp i september og tapte 0-6 etter at Antonio Nusa herjet i debuten. Ti av dem som startet for Jordan på Ullevaal spilte i fredagens kvartfinale, åtte fra start og to som innbyttere.

Senere fredag møtes Sør-Korea og Australia, som er nummer 23 og 25 på Fifa-rankingen.

I de to siste kvartfinalene, som spilles lørdag, møtes først Asias to høyest rangerte lag Iran (21) og Japan (17), mens vertsnasjonen Qatar (58) skal opp mot Usbekistan (68).

Finalen i mesterskapet spilles 10. februar.