Tidligere VIF-keeper Guro Pettersen klar for Werder Bremen

Werder Bremen opplyser om signeringen på sine nettsider torsdag. Klubben har måttet forsterke seg på keeperplass etter skadetrøbbel.

– Jeg ser virkelig fram til å spille for Werder Bremen og å få oppleve tysk fotballkultur. Jeg kan ikke vente med å møte laget og starte treningene, sier Pettersen til klubbens nettsider.

Pettersen startet karrieren i Fløya før hun siden har spilt for Arna-Bjørnar, Stabæk og Vålerenga i norsk fotball. Det har også blitt utenlandsturer til Fortuna Hjørring i Danmark og Piteå i svensk fotball.

Nå fortsetter karrieren i Tyskland.

– Vi er veldig glade for at Guro, som er veldig erfaren og god, har valgt å signere for oss, sier sportssjef Birte Brüggemann.

Pettersen fikk i alt 92 kamper for Vålerenga og stå med sju kamper for det norske A-landslaget.

