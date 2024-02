Mainoo matchvinner sju minutter på overtid etter Wolves-comeback

Pedro Neto trodde han hadde sikret Wolves-poeng da han utlignet til 3-3 fem minutter på overtid, men to minutter senere ble Mainoo matchvinner. 18-åringen hadde ballen utenfor 16-meteren og bøyde den i lengste hjørnet.

Også Marcus Rashford, Rasmus Højlund og Scott McTominay scoret for United, mens Pablo Sarabia og Max Kilman nettet for vertene.

Rashford var ikke med i United-troppen til FA-cupkampen mot Newport sist helg. Britiske medier skrev lørdag at kantstjernen hadde vært på nattklubb i Nord-Irland torsdag og meldte seg syk til United-trening fredag.

I etterkant har United-manager Erik ten Hag flere ganger gjentatt at Rashford har tatt ansvar for sine handlinger og at saken er ute av verden. Torsdag sendte han United i ledelsen med en flott scoring. Han skrudde ballen på flott vis i hjørnet.

– Han gjør noe som er vanskelig, men får det til å se fryktelig enkelt ut. Det er bare ett sted han kan treffe, og akkurat der treffer han, sa Viaplay-ekspert Lars Tjærnås.

United er nummer sju i ligaen og har åtte poeng opp til Tottenham på fjerdeplass. Wolves er på 11.-plass.

United-kaptein Bruno Fernandes debuterte for klubben – mot nettopp Wolverhampton – for nøyaktig fire år siden torsdag. Den gang endte det 0-0.

[ West Ham reddet uavgjort mot Bournemouth etter Phillips-tabbe i debuten ]